Início da vacinação contra a dengue contempla 600 profissionais de saúde

A sede da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) foi o ponto de partida da vacinação contra a dengue destinada aos profissionais de saúde em Catanduva. A ação marca o início da imunização de mais de 600 trabalhadores que atuam diretamente na linha de frente do atendimento e da prevenção da doença no município.

A vacina utilizada é a Butantan-DV, imunizante 100% nacional e a primeira vacina em dose única do mundo contra a dengue, com proteção contra os quatro sorotipos do vírus.

Catanduva recebeu 608 doses da Butantan-DV. A definição dos grupos prioritários segue orientação do Ministério da Saúde, que estabeleceu como público inicial os agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e profissionais da atenção básica. Por esse motivo, a vacinação começou pelos profissionais da EMCAa.

Nesta terça, 10, mais de 70 agentes da EMCAa foram vacinados. As demais doses foram distribuídas pela Secretaria Municipal de Saúde às unidades básicas de saúde, que ficarão responsáveis por imunizar as suas próprias equipes, garantindo organização, agilidade e segurança no processo.

A iniciativa reforça também o compromisso do município com a proteção dos profissionais de saúde e com o fortalecimento das ações de prevenção e controle da dengue em Catanduva.