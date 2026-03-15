Iniciativa da FPA relembra atuação dos profissionais durante a pandemia

“Batalha Silenciosa - O legado é permanente” marca justa homenagem aos profissionais de saúde e colaboradores que atuaram na linha de frente da pandemia de Covid-19 nos hospitais da Fundação Padre Albino. Os primeiros casos começaram a surgir em 18 de março de 2020.

Naquela ocasião, muitos profissionais enfrentaram o desconhecido com coragem, dedicação e profundo compromisso com a vida, mesmo diante das incertezas, dos desafios diários e da distância de suas próprias famílias. A iniciativa resgata esse período marcante e eterniza a memória daqueles que, com humanidade e resistência, transformaram cuidado em esperança.

A programação, marcada para ocorrer no próximo dia 18 de março, inclui a exibição de vídeo-homenagem reunindo relatos e perspectivas de profissionais da saúde sobre como foi viver aquele período dentro dos hospitais, além de destacar o legado construído a partir das experiências e conhecimentos adquiridos.

Outro espaço interativo também fará parte da programação. Uma moldura com imagens trará a frase “O que a pandemia deixou em você que ficou até hoje?”. No local, colaboradores, pacientes e visitantes poderão escrever mensagens de esperança, conforto ou agradecimento em post-its, que serão fixados no painel, formando mosaico coletivo de memórias e sentimentos.

Para marcar mais este momento, haverá ainda espaço com instrumentos utilizados pelos profissionais de saúde para conter a disseminação do vírus nas unidades e proteger os pacientes.

No Hospital Emílio Carlos a programação ocorre nos dias 18 e 19 de março, às 8h, 14h e 22h. Já no Hospital Padre Albino as apresentações serão no dia 18, às 8h, 14h e 22h, e no dia 19, às 8h e 22h. Nas demais unidades as exibições acontecem apenas no dia 18: o AME recebe a atividade às 9h e 14h; o Colégio Catanduva às 8h40, 14h30 e 20h30 e o Padre Albino Saúde às 9h e 15h.