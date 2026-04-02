Ingressos para duelo do Tigre contra o CRB, no Jorjão, estão disponíveis

O Grêmio Novorizontino retornou para Novo Horizonte depois do empate com o Juventude, em Caxias do Sul, e já convoca o torcedor da cidade e região para apoia-lo em busca de sua primeira vitória no Brasileirão da Série B de 2026. No domingo, dia 5, o Tigre do Vale recebe o CRB, às 18h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 3ª rodada, e quer a vitória para somar mais 3 pontos.

Os ingressos estão à venda pelo site da Total Ticket (www.totalticket.com.br) e na Loja Sport Billy, no centro da cidade. No dia do jogo, as bilheterias do Jorjão abrem 1 hora antes da partida. Já na Usina Estiva, há venda para funcionários e dependentes, no setor de Comunicação e Eventos.

Os bilhetes da Arquibancada Geral Local custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). A torcida do Tigre ainda terá disponível o setor de Arquibancada Inferior, com acesso pelo Portão 1, ao preço de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A Geral Visitante custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Crianças de até 12 anos incompletos, acompanhadas do responsável, não pagam. Neste caso, os ingressos devem ser retirados no estádio, no dia do jogo, após a abertura dos portões. O benefício não é garantido caso os ingressos estejam esgotados pela venda antecipada.

FORA DE CASA

O Novorizontino conquistou seu primeiro ponto na competição, ao empatar em 0 a 0 com o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na terça-feira à noite. Em um duelo equilibrado e de forte marcação, o Tigre mostrou solidez defensiva ao longo dos 90 minutos. Dias antes, os dois times se enfrentaram pela Copa Sul-Sudeste e a equipe paulista venceu por 2 a 0.