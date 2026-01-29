Ingressos do CarnaVirou de Rio Preto estão disponíveis para retirada

O CarnaVirou 2026 já tem data marcada e os ingressos estão oficialmente disponíveis para retirada. O evento acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro, no Recinto de Exposições de Rio Preto, e promete movimentar a cidade com grandes atrações musicais.

A retirada dos ingressos deve ser feita exclusivamente pelo site meubilhete.com, com o limite de um ingresso por CPF. Os ingressos para a pista são solidários, sendo obrigatório levar 1kg de alimento não perecível nos dias de show. São 30 mil ingressos por noite.

Além da pista, o CarnaVirou contará com três tipos de camarotes, que serão comercializados. Os ingressos podem ser adquiridos no mesmo site. Menores de idade, mesmo acompanhados dos pais e responsáveis, não podem acessar os camarotes open bar.

Para a pista, menores de idade devem estar acompanhados de pais ou responsáveis legais e apresentar documento na entrada.

ESTRELAS

Durante os cinco dias de evento, o público poderá conferir shows de Ana Castela, Simone Mendes, Bonde do Tigrão, entre outras atrações que completam a programação do Carnavirou.

A cantora Ana Castela se apresenta na sexta, dia 13 de fevereiro, com a dupla sertaneja Neto e Guilherme e o DjFaísca. Já no sábado, quem promete agitar o público é a cantora cearense Mari Fernandez, conhecida pelo sucesso "Parada Louca", além do cantor Léo Foguete e Netto Dj.

Dona de vários sucessos nacionais, a cantora e compositora Simone Mendes é a atração principal de domingo, que também conta com a banda de axé e pagode Batom na Cueca. Na segunda-feira, o Carnavirou recebe o grupo de funk carioca Bonde do Tigrão, assim como a dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo.