Infestação de larvas do Aedes fica em 2,5% e estado de alerta continua

A Secretaria Municipal de Saúde concluiu a Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de janeiro de 2026. O levantamento apontou índice geral de 2,5%, acima do limite máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 1%, colocando o município em estado de alerta para a presença de larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Embora o resultado indique nível de alerta, a Secretaria de Saúde destaca que o índice atual é melhor do que o registrado em janeiro de 2025, quando a ADL marcou 3,1%. Por outro lado, é bem superior ao verificado em outubro do ano passado, última pesquisa feita, que foi de 0,9%, período de estiagem em que os indicadores da dengue diminuíram no município.

Durante o trabalho de campo ao longo deste mês, os agentes visitaram 3.000 imóveis, distribuídos igualmente entre cinco áreas da cidade. Todas as regiões apresentaram aumento nos índices em relação à última avaliação, com destaque para as áreas 3, 5 e 2 (veja tabela).

Entre os principais criadouros identificados durante a ADL estão pneus, bebedouros de consumo animal, vasos de plantas, entulho e materiais de construção, piscinas, frascos, plásticos, latas, pratos e pingadeiras, bandejas de geladeira, sucatas e outros recipientes que acumulam água.

CHUVAS

Com o aumento dos índices e o período chuvoso, a Secretaria de Saúde reforça o pedido para que a população intensifique os cuidados dentro de casa, eliminando recipientes que possam acumular água, evitando o descarte irregular de materiais em vias públicas e terrenos, além de permitir o acesso dos Agentes de Endemias e Agentes Comunitários nas visitas domiciliares.

ESTRATÉGIAS

Os dados obtidos na ADL irão nortear as próximas ações do Projeto Verão de Combate à Dengue em Catanduva. A população também pode colaborar acionando o Disk Dengue, pelo telefone (17) 3531-9200, para agendamentos de vistoria e denúncias relacionadas ao mosquito.

RANKING DAS ÁREAS POR ÍNDICE DE INFESTAÇÃO

Área 3 – 3,83%

Residencial San Remo; Parque Iracema; Jardim América; Jardim Soto; Jardim Alpino; Residencial Paraíso; Jardim Monte Líbano; Residencial Cidade Jardim; Residencial Granville 2; KM 7.

Área 5 – 3,00%

Jardim Ipanema; Parque Residencial Agudo Romão 2; Nova Catanduva; Jardim Imperial; Conjunto Habitacional Orlando Facci; Conjunto Habitacional Deputado Antônio Mastrocola; Residencial Júlio Ramos; Distrito Industrial José Antônio Boso.

Área 2 – 2,33%

Glória V; Glória VI; Conjunto Habitacional Euclides Figueiredo; Jardim Nova Catanduva; Vila Alexandria; Loteamento Solo Sagrado; Residencial dos Ipês.

Área 4 – 1,83%

Jardim Amendola; Centro; Vila Mota; Loteamento Aeroporto; Jardim Ipanema; Parque Residencial Agudo Romão 1; Higienópolis.

Área 1 – 1,50%

Jardim Bela Vista; Jardim do Bosque; Residencial Lunardelli; Vila Bela; Residencial Maria Luiza Peres de Faria; Jardim da Torre; Vila Mota; Polo Comercial e Industrial Raul de Carvalho.