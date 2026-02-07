Imes prorroga inscrições do Vestibular Continuado até 27 de fevereiro

O Instituto Municipal de Ensino Superior - Imes Catanduva prorrogou as inscrições do Vestibular Continuado 2026 até o dia 27 de fevereiro. A prova online poderá ser feita até 4 de março, com data escolhida pelo candidato, para ingresso imediato neste primeiro semestre de 2026.

São oito opções de cursos de graduação: Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Tecnologia em Sistemas para Internet.

Para participar é preciso preencher a ficha de inscrição no site vestibular.imescatanduva.edu.br e pagar a taxa de R$ 20 pela rede bancária. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher, no máximo, duas opções de cursos, independente das áreas de conhecimento.

A prova online estará disponível logo após a confirmação do pagamento no sistema. O candidato deverá realizar a prova logo após a liberação no site, pois as vagas remanescentes serão preenchidas por ordem de matrículas. Os demais classificados ficarão em lista de espera.

A avaliação será composta por redação e questões de conhecimentos gerais sobre conteúdo das disciplinas de Língua Portuguesa, matemática, geografia, história, física, química e biologia, privilegiando o caráter interdisciplinar, abrangendo competências do ensino médio.

A matrícula poderá ser feita de 6 de fevereiro a 10 de março, das 14h às 20h, na secretaria do Imes. Os valores e documentos necessários podem ser consultados no Manual do Candidato.

BOLSA DE ESTUDO

O Imes Catanduva possui Projeto de Incentivo à Qualificação Profissional com a concessão de bolsas de estudo. Têm direito a desconto de até 30% do valor da mensalidade estudantes com renda de até 2 salários mínimos per capita no grupo familiar. Outras informações estão no site.