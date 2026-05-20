Geral
Imes Catanduva oferece atendimento gratuito na Clínica Escola de Nutrição
Foto: Divulgação - Atendimentos são realizados por alunos do curso de Nutrição
Consultas são feitas às quartas-feiras, das 15h às 19h, com supervisão de professores
Por Da Reportagem Local | 20 de maio, 2026

Manter uma alimentação equilibrada vai muito além da estética. Comer bem é fundamental para prevenir doenças, melhorar a disposição, fortalecer a imunidade e garantir mais qualidade de vida no dia a dia. Pensando nisso, o Instituto Municipal de Ensino Superior - Imes Catanduva oferece atendimento gratuito à população por meio da Clínica Escola de Nutrição.

Os atendimentos são realizados por alunos do curso de Nutrição com supervisão de professores e profissionais da área, garantindo segurança, qualidade e acompanhamento adequado aos pacientes.

Durante as consultas, são feitas avaliação completa do histórico de saúde, aferição de medidas corporais e análise dos hábitos alimentares e do estilo de vida, além do exame de bioimpedância, que auxilia na avaliação da composição corporal e no planejamento nutricional individualizado.

A iniciativa reforça o compromisso do Imes Catanduva tanto com a formação prática dos futuros profissionais quanto com a prestação de serviços que beneficiam diretamente a comunidade. Os atendimentos são feitos às quartas-feiras, das 15h às 19h, mediante agendamento prévio e conforme disponibilidade de vagas. O contato é por telefone ou WhatsApp 17 3531-2185.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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