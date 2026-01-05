Geral
Imes Catanduva faz aula aberta para apresentar curso de Arquitetura
Foto: Divulgação - Curso de Arquitetura e Urbanismo foi lançado pelo Imes no ano passado
Atividade será no próximo sábado, às 14h, no campus da instituição; inscrição é gratuita
Por Da Reportagem Local | 05 de janeiro, 2026

O Instituto Municipal de Ensino Superior – Imes Catanduva realizará aula aberta no próximo sábado, 10 de janeiro, às 14h, para apresentar o novo curso de Arquitetura e Urbanismo, lançado pela instituição no ano passado. A participação é aberta e gratuita.

“Se você gosta de criação, desenho, cidade e espaço, essa aula é pra você. Na Aula Aberta de Arquitetura e Urbanismo, você conhece o curso na prática e entende como funciona a formação do arquiteto”, convida o Imes, em publicação nas redes sociais.

Para assistir à aula aberta é preciso se inscrever no em link disponível na bio da página do curso no Instagram. O endereço é @arqeurb.imescatanduva.

O Imes Catanduva está com o Vestibular Continuado em andamento, com inscrições abertas até 31 de janeiro, prova online e vagas em oito cursos:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Tecnologia em Sistemas para Internet

