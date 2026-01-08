Imes Catanduva abre mais 10 vagas para professores

O Instituto Municipal de Ensino Superior - Imes Catanduva está com inscrições abertas até 20 de janeiro para o primeiro Processo Seletivo Simplificado de 2026 destinado à contratação temporária de docentes. Estão disponíveis vagas para 10 áreas do conhecimento. Seleção iniciada em novembro do ano passado ofertou o mesmo número de vagas para educadores.

De acordo com o Imes, desta vez serão contratados profissionais de várias áreas da saúde, como Farmácia para a disciplina de Farmacologia; Odontologia para a disciplina de Radiologia e Semiologia; Psicologia para a disciplina de Psicologia Geral e Experimental; Ciências Biológicas para a disciplina de Anatomia; Fisioterapia, para a disciplina de Radiologia; e Nutrição.

As demais vagas são para professores graduados em Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas, para a disciplina de Homem, cultura e sociedade; em Ciências Contábeis com pós-graduação, para a disciplina de Controladoria Organizacional; em Arquitetura e Urbanismo; e em Filosofia.

As inscrições devem ser efetuadas de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h30, na secretaria do campus do Imes Catanduva, até o dia 20 de janeiro. É preciso apresentar requerimento, comprovante de pagamento da taxa de R$ 200 e documentos previstos no edital.

O processo seletivo terá provas didática e de títulos. A primeira está prevista para 30 de janeiro, a partir das 15h, com tema sorteado um dia antes. Os aprovados nessa fase participarão da prova de títulos. Cada etapa terá notas de 0 a 100, sendo a nota final a somatória das duas provas. A convocação para atribuição de aulas será feita posteriormente, por edital específico.

VALORES

Os vencimentos salariais terão variação de acordo com a quantidade de horas aulas ministradas e o nível de habilitação, sendo acrescidos do adicional de férias e da gratificação natalina. Para especialista a hora aula tem valor de R$ 41,92; para mestre, R$ 48,19; e para doutor, R$ 55,43.

VESTIBULAR

O Imes Catanduva está com o Vestibular Continuado em andamento, com inscrições abertas até 31 de janeiro, prova online e vagas em oito cursos: Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Tecnologia em Sistemas para Internet