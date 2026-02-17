Imagens mostram crianças penduradas em passarela na linha férrea
No flagrante é possível ver que o trem está passando no momento em que as crianças se arriscam
Por Da Reportagem Local | 17 de fevereiro, 2026
Imagens encaminhadas por um leitor mostram crianças penduradas no lado externo da passarela para pedestres sobre a linha férrea. O registro foi feito na passagem existente na região dos bairros Pachá e Giuseppe Spina, construída no ano passado pela Rumo.
No flagrante é possível ver que o trem está passando no momento em que as crianças se arriscam, do lado de fora da grade.
Além dessa passarela, a Rumo construiu outra estrutura próximo ao Corpo de Bombeiros, dando acesso ao bairro São Francisco, e há outras estruturas semelhantes previstas para outros pontos da ferrovia. O projeto recebeu aval da Prefeitura de Catanduva.
Autor
Da Reportagem Local
Redação de O Regional
