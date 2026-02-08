Igreja Matriz ganha perfume que remete à época de Cristo

Com inspiração nas vivências de São Domingos e na época de Jesus Cristo, a Igreja Matriz de Catanduva ganhou um perfume próprio, pensado para ajudar cada fiel a sentir-se em casa na presença de Deus. O projeto é fruto de parceria entre o padre Fábio Pagotto e a empresária Juliana Regassini, da Divina Marketing Olfativo, especialista no desenvolvimento de fragrâncias.

Tudo começou quando Juliana fez a aromatização de um casamento na Matriz, o que encantou o pároco. “Nós tínhamos apenas a aromatização na Capela do Santíssimo. Mas sempre foi meu desejo que, ao entrar na Matriz, além de ver a beleza do templo e nessa beleza perceber a presença de Deus, que cada fiel possa ter uma experiência ainda maior com Deus”, conta ele.

Padre Fábio frisa que a maior presença de Deus é Jesus na Eucaristia, na Capela do Santíssimo e os sacramentos celebrados pela Igreja Católica, mas que desejava um aroma, algo que pudesse trazer também lembranças olfativas, além das visuais. Quando as opções de fragrância ficaram prontas, ele mesmo fez a escolha, de forma conjunta com Juliana e sua equipe.

“Para mim foi uma experiência mágica. Eu esperei muito para essa fragrância ficar pronta, fiquei muito ansiosa. Eu apresentei as amostras e a gente foi fazer a escolha da fragrância única, da Matriz de São Domingos. Foi uma experiência mágica, divina mesmo”, enaltece a empresária.

O perfume escolhido evoca a presença de Cristo na mirra e a vida de São Domingos em outros elementos, remetendo ao seu nascimento na Espanha e ao local de sua morte, na Itália.

“Quando criamos a fragrância da Igreja Matriz não estávamos apenas formulando notas olfativas. Estávamos traduzindo um sentimento coletivo em presença. O cheiro que agora envolve o espaço é uma lembrança viva daquilo que não se explica, só se sente”, pontua Juliana.

Cada essência escolhida carrega uma verdade simbólica: a pureza da lavanda, a entrega da mirra, a fidelidade do alecrim e a comunhão da uva. “Juntas, elas não apenas perfumam o ar - conduzem o espírito. E provam que o perfume é uma oração invisível.”

JORNADA DIVINA

No Evangelho de João, capítulo 12, Maria, irmã de Lázaro, usou uma libra de nardo puro para ungir os pés de Jesus. E a casa então ficou repleta com o perfume de uma presença maravilhosa e divina. Agora, imagine essa presença, estar ali naquele exato momento, junto da mesa de Jesus e seus discípulos. Um momento sagrado de adoração.

Foi esse mesmo sentimento que levou o padre Fábio a procurar por Juliana para criar uma fragrância exclusiva para a Igreja Matriz. “Ele nos guiou através das escrituras bíblicas e da própria história de São Domingos. E através dessa conversa, nós então fomos nos inspirando para esse lindo projeto”, conta a profissional.

Cada essência escolhida a partir dali tinha a intenção de representar um marco importante na história da paróquia e da fé em Cristo. A partir disso, os ingredientes foram selecionados para entrar na composição da nova fragrância. “Cada decisão foi tomada com base em algo real.”

Foram utilizados aromas considerados sagrados, como a mirra, o nardo e o alabastro, somados às ervas naturais que aparecem na jornada de São Domingos, nas regiões da Espanha e Itália. “Fizemos a junção de toda essa matéria-prima para criar um cheiro histórico para a Matriz. Porque a fragrância exclusiva não é só criar um cheiro. Ele tem que ter um significado”, assegura.

TECNOLOGIA

Para manter a perfume de forma contínua na Igreja Matriz, estão sendo instaladas seis máquinas automáticas de aromatização. Quatro delas já estão funcionando próximo ao altar, onde é possível sentir o aroma com mais intensidade. Todo o público que for ao local terá a experiência olfativa a qualquer momento do dia, bem como durante as missas e demais celebrações.