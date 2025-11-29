Igreja Arca da Aliança inicia campanha Natal Sem Fome

A Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Arca da Aliança, de Catanduva, iniciou sua tradicional campanha “Natal Sem Fome”, para arrecadação de alimentos e doações de produtos para montagem de cestas básicas que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade neste final do ano. A iniciativa tem apoio do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região.

Os mantimentos podem ser entregues na igreja, que fica na rua Piracaia, 221, no Jardim Soto, ou na sede do sindicato, na rua Alagoas, 123. Além disso, voluntários podem buscar os produtos. Outra opção é contribuir com doações para o Pix tipo CNPJ 22.915.566/0001-86 ou com depósito no Banco Santander, agência 0003 e conta 13.009609-7, em nome da igreja.

De acordo com o líder espiritual da igreja, Marcelo Araújo, o objetivo é ajudar famílias e entidades com aquilo que elas mais precisam. “Nem sempre doamos as cestas prontas, doamos os itens que as instituições precisam, com pacotes fechados de arroz, feijão, macarrão e óleo.”

Ele manifesta gratidão ao ver os alimentos chegando. “As pessoas doam com amor ao próximo. Nenhum de nós sabe quem vai receber, mas o nosso coração sabe de cada um que fez a doação e de nós que estamos nos doando também. Acredito que esses alimentos vão transformar várias vidas neste Natal. Cada vez que você se doa para alguém, Deus retribui em dobro.”