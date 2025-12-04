Ícone da MPB, cantor Odair José se apresenta em Catanduva esta noite

O cantor Odair José apresentará seu novo show "Seres Humanos (e a Inteligência Artificial)" nesta quinta-feira, 4, às 20h, no Sesc Catanduva. Com mais de dez discos lançados e ícone de toda uma geração, o artista é um dos grandes nomes da MPB e marcou época nos anos 1970 com canções que abordam o cotidiano e temas ousados para o seu tempo.

Autodidata e compositor prolífico, Odair José construiu sua trajetória entre circos, bares e festivais, conquistando o público com sucessos como “Eu Vou Tirar Você Deste Lugar” e “Pare de Tomar a Pílula”, e a criação da ópera rock “O Filho de José e Maria”.

No show em Catanduva, ele revisitará momentos marcantes de sua carreira e apresentará faixas do seu mais recente trabalho. Os ingressos estão à venda no site oficial ou na bilheteria do Sesc, a partir de R$ 12 para quem possui a Credencial Plena, R$ 40 a entrada inteira e R$ 20 a meia-entrada. Crianças de até 12 anos não pagam.

BAILANDO

Outra atração do Sesc Catanduva será o “Bailando com Adilson Rodrigues”, com Adilson Rodrigues e Banda. O quarteto musical vai embalar o público para uma viagem pelos tempos áureos das bandas e orquestras de baile. A atividade será na sexta-feira, 5, das 15h30 às 17h.

No repertório, estilos e ritmos diversos, como baião, bolero, forró, foxtrote e samba, compõem uma trilha sonora nostálgica que evidencia o poder da música de transcender o tempo.