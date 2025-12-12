IBGE prorroga inscrições de processo seletivo com 6 vagas em Catanduva

As inscrições para os processos seletivos abertos pelo IBGE, que somam 9.580 vagas temporárias, foram prorrogadas até 17 de dezembro. O aviso foi publicado na quarta-feira, 10, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame.

A data das provas objetivas também sofreu alteração. Antes marcada para 22 de fevereiro, a aplicação passou para o dia 1º de março de 2026.

Para realizar a inscrição, o primeiro passo é preencher o formulário com o cargo e o município/unidade da federação ao qual deseja concorrer, além de indicar a cidade de realização das provas, no site da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25).

As vagas estão regionalizadas, isto é, distribuídas por estados e municípios, com taxa de inscrição de R$ 38,50. Para a agência do IBGE de Catanduva estão disponíveis 6 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), sendo 4 de ampla concorrência e 2 afirmativas.

A remuneração para o cargo é de R$ 2.676,24, mais auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

As atribuições envolvem coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, o apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, o registro e transmissão de informações em sistemas eletrônicos e a elaboração de relatórios.