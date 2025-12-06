HUSD celebra nascimento do primeiro bebê do Parto Humanizado

O Hospital Unimed São Domingos (HUSD) celebrou um marco importante em sua assistência materno-infantil: o nascimento do primeiro bebê através do modelo de Parto Humanizado. A modalidade, que coloca a mulher no centro do processo, prioriza acolhimento, respeito às escolhas da gestante e intervenções apenas quando realmente necessárias.

Com ambiente preparado especialmente para essa experiência, o hospital oferece luzes suaves, música ambiente, bola de mobilidade, banqueta de parto, chuveiro quente e liberdade de movimentação, elementos que contribuem para um nascimento natural, seguro e tranquilo.

A mamãe da pequena Isabella, Flávia Ananias dos Santos, relata que sua experiência foi incrível. “Esse foi meu quarto parto e foi algo novo. Foi um parto lindo, rápido e o quarto ajudou muito. É um lugar confortável, eu pude até escolher a música que queria ouvir na hora. Foi muito gostoso”, diz.

Em nota, a operadora celebrou a conquista: “A realização do primeiro parto humanizado consolida o compromisso da Unimed Catanduva em ampliar práticas assistenciais modernas, baseadas em evidências e focadas no bem-estar das famílias.”