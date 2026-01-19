Hospital Padre Albino é referência no atendimento a casos de envenenamento

O Hospital Padre Albino, em Catanduva, é referência regional no atendimento a vítimas de acidentes com escorpiões. A unidade recebe pacientes de diversos municípios e conta com equipe treinada e estrutura adequada para o manejo rápido dos casos, que podem variar de quadros leves a graves, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

De acordo com a enfermeira do HPA, Gabrielle Carvalho, a rapidez no atendimento é decisiva para evitar o agravamento do quadro. Quando o paciente chega, o atendimento é imediato, já que a rapidez faz toda a diferença para evitar que os sintomas evoluam.

“Normalmente, eles começam com dor intensa no local da picada, formigamento, suor excessivo e náuseas. Em situações mais graves podem surgir alterações cardíacas e respiratórias. Cada caso é avaliado individualmente e, quando há necessidade, o médico prescreve o soro antiescorpiônico, sempre de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde”, explica.

Se for possível, a orientação é levar o animal ou uma foto para identificação da espécie, o que permite uma avaliação mais precisa da gravidade do acidente.