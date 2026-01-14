HPA e HEC recebem placa do programa ‘Aqui tem Tabela SUS Paulista’

Os hospitais da Fundação Padre Albino estão entre as unidades do Estado de São Paulo contempladas com a entrega das placas de identificação da Tabela SUS Paulista, programa do Governo de São Paulo que tem a finalidade de complementar os valores pagos pelo Ministério da Saúde e garante mais recursos para cirurgias, exames e internações.

A entrega foi realizada na tarde desta terça-feira, 13 de janeiro, no Hospital Emílio Carlos, por André Luciano Baitello, diretor do Departamento Regional de Saúde (DRS-XV) de São José do Rio Preto, acompanhado do assessor técnico, Dr. Manoel Pedro Reverendo Vidal Neto, que foram recepcionados por gerentes e membros da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino.

Para a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha Bugatti, o reconhecimento reforça a seriedade da gestão e o compromisso com a saúde pública. “A Fundação Padre Albino tem papel relevante não só para a saúde de Catanduva e região, como também para o Noroeste Paulista. Somos referência para urgência e emergência, oncologia, e reconhecidos nacionalmente com o tratamento para queimados. Estamos cada vez mais expandindo nossos serviços e este recurso da tabela SUS Paulista qualifica a nossa assistência, estimula os profissionais a contribuírem e terem aderência maior na execução dos procedimentos SUS reduzindo, assim, as filas”, explica.

Instituído em dezembro de 2023 pelo Governo do Estado, o SUS Paulista é programa que complementa os repasses do SUS Federal, com recursos próprios do Estado. De acordo com o governo, de 2024 a 2025 cerca de R$ 8 bilhões foram destinados a aproximadamente 800 Santas Casas e hospitais filantrópicos conveniados ao SUS em todo o estado.

“O que o Governo de São Paulo pretende com os repasses da tabela SUS Paulista a estes hospitais é melhorar o atendimento à população e diminuir as filas. A Fundação Padre Albino é a nossa principal parceira aqui na região. Seus hospitais são primordiais para que o atendimento público de qualidade seja realmente efetivo”, reforçou André Baitello.