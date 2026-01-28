HPA avança no Projeto Lean nas Emergências com intervisita online

O Hospital Padre Albino realizou, no dia 22 de janeiro, intervisita online com consultoras do Hospital Beneficência Portuguesa, de São Paulo, como parte da continuidade do Projeto Lean nas Emergências. A atividade teve como objetivo aprofundar o diagnóstico iniciado na primeira etapa do projeto e acompanhar o andamento das ações de melhoria propostas anteriormente.

A reunião foi conduzida pela Drª Anna Luiza Dutra Poloni e pela enfermeira Bianca Braga Tameirão, consultoras da Beneficência Portuguesa, com a participação do time de Gestão de Alta Performance em Emergência (GAPE), além da equipe gestora, coordenadores de áreas, equipes assistenciais e da diretora de saúde da Fundação Padre Albino.

A metodologia Lean nas Emergências é iniciativa do Ministério da Saúde, executada de forma colaborativa por hospitais de referência nacional, Beneficência Portuguesa, de São Paulo, Moinhos de Vento, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, HCor e Albert Einstein, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS).

Durante a intervisita, as consultoras avaliaram o progresso das ações desenvolvidas pelas equipes, com foco na identificação de oportunidades de melhoria. O time GAPE apresentou os resultados das primeiras intervenções, que incluíram a reorganização de processos, ajustes nos fluxos assistenciais e a reestruturação das ferramentas assistenciais.

Ao final do encontro foram definidos novos objetivos para o próximo ciclo de trabalho, com foco na segurança do paciente, na redução de desperdícios e no fortalecimento da cultura de melhoria contínua no setor de emergência.