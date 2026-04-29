HPA avança em eficiência com nova etapa do Lean nas Emergências

O Hospital Padre Albino (HPA) recebeu, nos dias 23 e 24 de abril, a visita das consultoras do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr.ª Anna Luiza Dutra Poloni e Enf.ª Bianca Braga Tameirão, com o objetivo de aprofundar o diagnóstico iniciado na primeira etapa do projeto Lean nas Emergências e acompanhar a evolução das ações de melhoria já implementadas.

No primeiro dia as consultoras acompanharam a realização dos Huddles — reuniões rápidas de alinhamento, com foco na identificação de oportunidades para aprimorar sua condução e efetividade. Também foi ministrada aula sobre o Plano de Capacidade Plena (PCP), abordando estratégias de gestão de crise voltadas ao enfrentamento da superlotação no Pronto Socorro.

Já no segundo dia foi realizada visita in loco nas enfermarias do hospital, com a participação do time de Gestão de Alta Performance em Emergência (Gape), para avaliar o uso de ferramentas como os kanbans na gestão visual dos processos. A atividade incluiu encontros com equipes assistenciais, promovendo troca de experiências e alinhamento de práticas.

Ao final foram pactuadas metas e prioridades para o próximo ciclo de trabalho, mantendo como pilares a segurança do paciente, a redução de desperdícios e o fortalecimento da cultura de melhoria contínua na emergência. O time de GAPE do HPA também apresentou resultados obtidos a partir das mudanças implementadas, evidenciando avanços na reorganização estrutural, na padronização de processos e na otimização dos fluxos assistenciais.

A metodologia Lean nas Emergências é iniciativa do Ministério da Saúde, desenvolvida de forma colaborativa por hospitais de referência, como Beneficência Portuguesa, Moinhos de Vento, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, HCor e Albert Einstein, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).