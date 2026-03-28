HPA adota campo cirúrgico transparente por parto humanizado

O Hospital Padre Albino (HPA) passou a adotar o uso de campo cirúrgico transparente em partos cesáreos como parte de um conjunto de medidas voltadas à humanização da assistência ao nascimento. A iniciativa permite que a gestante, caso deseje, acompanhe o momento da chegada do bebê, favorecendo uma experiência mais participativa e marcante para as famílias.

A mudança foi implementada após processo de validação interna e alinhamento com a equipe multiprofissional da instituição. O recurso é utilizado durante o procedimento cirúrgico sem interferir na segurança da mãe ou do recém-nascido, mantendo os protocolos assistenciais.

Segundo a coordenadora de Atendimento ao Cliente e Humanização dos hospitais da Fundação Padre Albino, Maristela Neves, a adoção do campo transparente integra um conjunto mais amplo de ações voltadas à qualificação do cuidado materno-infantil.

“O HPA conta com Centro Obstétrico estruturado especificamente para o atendimento às gestantes, com equipe treinada e ambiente preparado para diferentes tipos de parto. A maternidade também passou recentemente por melhorias na ambiência e na organização dos espaços. Entre os recursos disponíveis estão as suítes de parto, que possibilitam a condução do parto normal em ambiente mais acolhedor, respeitando o protagonismo da mulher e práticas baseadas em evidências científicas”, ressalta.

Além disso, Maristela lembra que o Hospital Padre Albino dispõe de suporte para atendimentos de maior complexidade, incluindo Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neonatal), equipada para assistência a recém-nascidos que necessitam de cuidados especializados.