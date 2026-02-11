Hospital Unimed entrega respiradores ao Pronto Socorro de Pindorama

A Unimed Catanduva, por meio do Hospital Unimed São Domingos (HUSD), entregou respiradores ao Pronto Socorro Municipal João Nassar, em Pindorama. A iniciativa contribui diretamente para o fortalecimento da estrutura de atendimento da unidade, ampliando o suporte aos pacientes que necessitam de cuidados respiratórios e atendimento de urgência.



Os equipamentos, que integravam a estrutura do HUSD, foram destinados ao pronto socorro municipal com o objetivo de apoiar o sistema público de saúde, reforçando a capacidade assistencial do município e garantindo mais segurança nos atendimentos realizados à população.

De acordo com o diretor técnico do Hospital Unimed São Domingos, Dr. Marco Aurélio Guardia, a ação reafirma o compromisso da instituição com a comunidade. “Esperamos que possamos colaborar não só com o respirador como com outras ações por parte do hospital. Que tenha bom uso e seja muito bem aproveitado”, destacou.

O prefeito de Pindorama, Geraldo Felippe Junior, ressaltou a importância da parceria e o impacto positivo da doação. “Agradeço muito ao Dr. Marco Aurélio e todos da Unimed Catanduva, porque esse respirador para nós é muito importante.”