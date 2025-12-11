Hospital Padre Albino recebe nova visita do Lean nas Emergências

O Hospital Padre Albino recebeu nos dias 4 e 5 de dezembro a segunda visita presencial das consultoras do Programa Lean nas Emergências, iniciativa do Ministério da Saúde voltada à melhoria dos fluxos de atendimento e à redução da superlotação em unidades de urgência e emergência em todo o país.

As consultoras Anna Luiza Dutra Poloni e Bianca Braga Tameirão, do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, retornaram à instituição para dar continuidade ao diagnóstico iniciado na primeira etapa e acompanhar o andamento das ações propostas anteriormente. A visita reuniu lideranças, profissionais assistenciais e integrantes do Escritório de Melhorias e Processos do HPA.

Durante os dois dias de trabalho foram analisados indicadores prioritários para o funcionamento da emergência do hospital, como tempo de espera, permanência de pacientes e movimentação interna entre setores. As equipes apresentaram os avanços obtidos após as primeiras intervenções, incluindo reorganização de processos e aprimoramento da comunicação interna, pontos considerados fundamentais para gerar resultados sustentáveis.

Segundo Victória dos Santos, do Escritório de Melhorias e Processos, as consultoras realizaram observações diretas nos setores e acompanharam situações reais de atendimento.

“Os profissionais do Lean participaram de reuniões na Unidade de Urgência e Emergência, conversaram com as equipes e analisaram casos do dia a dia. Esse acompanhamento permitiu identificar pontos que ainda precisam de ajustes e novas oportunidades para gestão mais ágil e eficiente”, destacou.

Ao final, foram definidos novos objetivos para o próximo ciclo do projeto, com foco em segurança do paciente, redução de desperdícios e fortalecimento da cultura de melhoria contínua.

O Programa Lean nas Emergências é executado de forma colaborativa pelos hospitais paulistas Beneficência Portuguesa, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, HCor, Albert Einstein e AC Camargo Cancer Center, além do Hospital Moinhos de Vento, do Rio Grande do Sul. O acompanhamento no Hospital Padre Albino seguirá nos próximos meses, com novas visitas e treinamentos para equipes assistenciais e administrativas.