Hospital Padre Albino mantém Selo do Programa CQH

O Hospital Padre Albino (HPA) conquistou a manutenção do Selo de Conformidade do Programa CQH – Compromisso com a Qualidade Hospitalar, reconhecimento que reforça o compromisso com a qualidade assistencial, a segurança do paciente e a excelência na gestão hospitalar.

A confirmação veio cerca de um mês após a visita das auditoras do Programa CQH ao hospital, realizada para avaliar a manutenção do selo. Na última terça-feira, 23 de dezembro, o HPA recebeu oficialmente a continuidade da certificação ao alcançar 119,92 pontos nos quesitos obrigatórios exigidos pelo programa, promovido pela Associação Paulista de Medicina (APM).

Entre os critérios avaliados pela certificadora estão o comprometimento com a qualidade dos processos, a segurança do paciente e a eficiência da gestão hospitalar, indicadores fundamentais para assegurar atendimento mais seguro e humanizado à população.

De acordo com a gerente da Qualidade dos hospitais da Fundação Padre Albino, Adriani Moraes, a evolução dos resultados demonstra o empenho contínuo das equipes. “Há dois anos, quando fomos certificados com o Selo, o Hospital Padre Albino atingiu 102,43 pontos dos 125 possíveis do roteiro de avaliação do Programa CQH. Após essa conquista, as equipes trabalharam de forma integrada para manter a qualidade nos processos e oferecer atendimento seguro aos pacientes, o que faz toda a diferença na busca pela continuidade do Selo”, destacou.

Com a manutenção do CQH, o Hospital Padre Albino se mantém no seleto grupo de apenas 14 hospitais em todo o Brasil que possuem a certificação do Programa CQH. Também faz parte desse grupo o Hospital Emílio Carlos, que conquistou o selo em julho deste ano.