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Hospital Padre Albino faz captação de múltiplos órgãos no feriado
Foto: Transporte do coração foi realizado por equipe de Botucatu em aeronave da Força Aérea Brasileira
Doação possibilitará salvar ou melhorar a qualidade de vida de até sete pacientes da fila de transplantes
Por Da Reportagem Local | 02 de maio, 2026

O Hospital Padre Albino (HPA) realizou, na sexta-feira, 1º de maio, mais uma captação múltipla de órgãos. O doador, paciente de 34 anos, teve morte encefálica constatada após a realização de todos os testes clínicos exigidos por protocolo. Após o diagnóstico, a família foi acolhida e orientada pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), que explicou sobre a possibilidade da doação. De forma solidária, os familiares autorizaram o procedimento, permitindo a captação do coração, fígado, rins e córneas.

A doação possibilitará salvar ou melhorar a qualidade de vida de até sete pacientes que aguardam na fila de transplantes no Estado. Participaram da captação equipes médicas do HPA, do Hospital de Base de São José do Rio Preto, do Hospital do Amor de Barretos, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp, em ação integrada. O transporte do coração foi realizado por aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), que utilizou o Aeroporto de São José das Borboletas, em Elisiário.

Para a médica Bertha Furlan Polegato, da Unesp de Botucatu, que recebeu o coração, a doação de órgãos prolonga a vida de pessoas que não têm mais esperanças. “O paciente que receberá esse coração passou por um período de muito sofrimento e receber esse órgão vai significar iniciar um novo capítulo da sua história. Também expressamos nossa sincera gratidão ao Hospital Padre Albino pela acolhida e cuidado dedicados neste momento tão significativo”.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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