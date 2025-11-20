Hospital Mahatma Gandhi inicia rescisões de contratos na UPA

O Hospital Mahatma Gandhi iniciou o processo de rescisão contratual dos profissionais vinculados à instituição que atuam na UPA, em decorrência da finalização do contrato de gestão com a Prefeitura de Catanduva.

Em comunicado apresentado aos trabalhadores, a gerência da unidade informou que os colaboradores serão convocados, gradativamente, ao Setor de Recursos Humanos para assinatura da documentação necessária. Quem preferir, pode comparecer voluntariamente.

Para os profissionais escalados no período noturno, uma gestora do RH estará presente na unidade para dar continuidade ao processo.

Conforme o comunicado, não passarão pela rescisão neste momento as gestantes e colaboradores afastados pelo INSS, em licença-maternidade, com férias em andamento e afastados por atestado médico – cuja rescisão ocorrerá após o retorno.

“As escalas seguem normalmente e terão continuidade com a empresa que assumirá a gestão, assim que oficialmente nomeada. A única alteração imediata é a revogação das férias programadas, até que a nova gestão esteja formalmente estabelecida”, completou.