Hospital Emílio Carlos recebe novo aparelho de ressonância magnética

Avançando na modernização de sua estrutura de saúde, a Fundação Padre Albino adquiriu moderno aparelho de ressonância magnética para o Hospital Emílio Carlos. O novo equipamento representa importante reforço no diagnóstico por imagens e na capacidade de realização de exames, especialmente para pacientes internados, que deixarão de ser encaminhados ao Hospital Padre Albino para esse procedimento.

Adquirido com recursos próprios, o aparelho é da marca Magnetom Free.Max, da Siemens Healthineers, sistema de ressonância magnética de 0,55 Tesla, com abertura de 80 centímetros — a maior disponível no mercado — oferecendo mais conforto e acessibilidade aos pacientes.

De acordo com a gerente de Serviços do HEC, Mayara Neves Ignácio, o equipamento foi projetado para priorizar a experiência do paciente. “Ele foca no conforto, reduz a sensação de claustrofobia e opera com infraestrutura simplificada, livre de hélio. É ideal para pacientes obesos ou com ansiedade, além de oferecer alta qualidade de imagem com o suporte de inteligência artificial”, explica.

O novo aparelho chegou ao hospital na tarde da última terça-feira, 31 de março, numa operação de grande porte. Ele será instalado em nova ala, especialmente preparada para receber a tecnologia. O espaço também foi pensado para proporcionar bem-estar, com ambientação temática que inclui painéis em LED com imagens relaxantes, como oceano e paisagens naturais.

A previsão é de que os atendimentos com o novo equipamento tenham início já no mês de maio. O serviço atenderá pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e particulares, tanto de ambulatórios quanto de internações do HEC, além de pacientes da oncologia.

Esta é a segunda aquisição de ressonância magnética Siemens Healthineers feita pela FPA. A primeira está instalada na nova unidade do Hospital Padre Albino, com os mesmos padrões.