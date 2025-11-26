Hospital Emílio Carlos fortalece lideranças com ‘Método Cumbuca’

Entre os dias 9 de outubro e 13 de novembro, profissionais de Enfermagem do Hospital Emílio Carlos, mantido pela Fundação Padre Albino, participaram de encontros dedicados ao desenvolvimento das lideranças da assistência. O projeto, “Diálogos de Gestão – Método Cumbuca”, integra o Programa de Desenvolvimento de Lideranças do Núcleo de Educação Permanente e reuniu 29 profissionais com o objetivo de aprimorar competências essenciais para a gestão mais cooperativa, criativa e integrada.

Os encontros foram conduzidos pelo coordenador de Treinamento e Desenvolvimento da FPA, Deniz Simiel, que destaca que a qualidade da assistência está diretamente ligada à força dos gestores. Segundo ele, o projeto foi pensado para estimular práticas colaborativas, fortalecer a atuação conjunta e incentivar a inovação na rotina das equipes. “O método contribui para reduzir comportamentos passivos e estimular atenção ativa, participação e colaboração constante”, afirma.

Dividido em cinco encontros temáticos, o projeto combinou conteúdos teóricos e práticos. A cada reunião determinados participantes eram selecionados para conduzir reflexões e assuntos centrais do dia, favorecendo o intercâmbio de ideias, o raciocínio crítico e a construção coletiva de soluções.

“A proposta do método Cumbuca é justamente criar ambiente em que diferentes visões se complementem, promovendo aprendizado mais dinâmico, inclusivo e significativo”, ressaltou Deniz. Outro ponto importante destacado pelo coordenador é que os gestores estão sendo preparados para replicar o método em suas próprias equipes. A ideia é ampliar o alcance da iniciativa e fortalecer a cultura institucional de diálogo permanente, troca de experiências e compartilhamento de desafios e propostas. “Buscamos engajar todos os profissionais estimulando que compartilhem ideias e vivências, consolidando um trabalho mais colaborativo.”

O projeto deve seguir como referência para novas ações voltadas ao desenvolvimento profissional dentro das unidades de saúde da Fundação.