Hospital Bom Jesus assume gestão da saúde de Catanduva

O Hospital Senhor Bom Jesus, de Monte Azul Paulista, assume a cogestão da saúde pública de Catanduva de forma emergencial a partir desta sexta-feira, dia 12 de dezembro. A instituição substituirá o Hospital Mahatma Gandhi na condução das unidades de saúde e da UPA, mantendo todos os serviços existentes. O valor do novo acordo não foi divulgado pela Secretaria de Saúde.

Os contratos da Prefeitura de Catanduva com o Mahatma Gandhi foram rescindidos na metade do mês passado, por decisão unilateral do município. A entidade foi formalmente notificada e recebeu prazo de 30 dias para encerrar as atividades. Dias depois, iniciou o processo de rescisão contratual dos profissionais vinculados à organização que atuavam na UPA e postos de saúde.

Já naquela ocasião a Prefeitura de Catanduva reforçou que nenhum serviço de saúde será prejudicado ou interrompido. “Já foram adotadas todas as providências administrativas para assunção emergencial, nos próximos 30 dias, por nova entidade de Organização Social de Saúde já qualificada no Município, até que sejam concluídos os regulares processos licitatórios.”

O governo municipal informou também que a transição entre as entidades gestoras será acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde, “de modo a garantir a integral continuidade dos atendimentos à população”, tanto na UPA quanto nas unidades de saúde, de forma a transferir responsabilidades e preservar direitos dos profissionais envolvidos.

O Hospital Senhor Bom Jesus foi fundado em 1954, é uma associação civil de direito privado, beneficente e de assistência social, sem fins econômicos. Disponibiliza 70% da capacidade de atendimento ao SUS. É gestora do Pronto Socorro Dr. Alceu Lot e unidades de saúde em Birigui/SP e de pontos de atendimento em São João do Sabugi/RN, Janduís/RN e Jucurutu/RN.

LICITAÇÃO

A Chamada Pública aberta pela Prefeitura de Catanduva para selecionar organização social para assumir a gestão da UPA de maneira oficial atraiu quatro concorrentes, sendo uma delas o Hospital Bom Jesus. As outras são a Associação Beneficente de Pirangi, Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) e Hospital Beneficente São José de Herculândia.