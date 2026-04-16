Homenagem a João Crippa marca abertura do Torneio do Trabalhador

A cerimônia de abertura do tradicional Torneio do Trabalhador 1º de Maio de Futebol Amador, reuniu autoridades e atletas no último domingo, 12, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá, no Parque Iracema. O prefeito Padre Osvaldo liderou a atividade e o vereador Manoel Gol de Ouro, que atua na área esportiva, representou o presidente da Câmara, Marcos Crippa.

Em sua 73ª edição, o torneio é um dos mais antigos da cidade, tendo sido iniciado em 1957, e integra a programação alusiva aos 108 anos de Catanduva. Neste ano, são 16 equipes inscritas na luta pelo título, com jogos nos dois campos do Conjunto Esportivo, somando quase 500 atletas amadores em campo. A final está marcada para 1º de maio, no mesmo local.

No cerimonial de abertura, Manoel Gol de Ouro destacou a importância de competições como essa para o desenvolvimento social e para a valorização dos talentos locais, além de enaltecer o trabalho realizado pela Liga de Futebol Catanduvense, pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) e pela Prefeitura de Catanduva no apoio às práticas esportivas.

O campeonato leva o nome de “João Crippa”, em reconhecimento à trajetória do pai do presidente do Legislativo, Marcos Crippa. Seu João foi comerciante e proprietário de uma loja de materiais esportivos, tendo atuação marcante como incentivador do futebol amador, organizando campeonatos em toda a região, sempre pautado pelo espírito esportivo.

“Sua dedicação contribuiu para a consolidação do futebol amador local, deixando um legado que atravessa gerações. É uma honra representar o vereador Marcos Crippa neste evento, que traz o nome de seu pai. Deve ser muito emocionante esse momento para o presidente da Câmara, que também é um incentivador do esporte amador em Catanduva”, comentou Manoel.

Os jogos da competição serão nos dias 12, 19, 21 e 26 de abril, além das disputas do título e do 3º lugar no dia 1º de maio. Receberão troféus e medalhas o campeão, o vice e o terceiro colocado. Também serão entregues diplomas da Liga Catanduvense para os três finalistas.