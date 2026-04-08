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Homem é preso após roubar motorista de aplicativo em Catanduva
Foto: Divulgação/PM - Motorista foi rendido por dois indivíduos armados com faca
Policiais foram acionados depois que dupla armada com faca levou o carro, celular, carteira e dinheiro
Por Da Reportagem Local | 08 de abril, 2026

Policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo em Catanduva foram acionados na madrugada desta terça-feira, dia 7, para atender a roubo de veículo ocorrido momentos antes. A vítima, um motorista de aplicativo, relatou que foi rendida por dois indivíduos armados com faca durante uma corrida, tendo o carro, celular, carteira e dinheiro subtraídos.

As equipes iniciaram buscas imediatas e localizaram o veículo abandonado em outro ponto da cidade, com danos, sem a chave e com documentos da vítima no interior. Nas proximidades, foram avistados suspeitos que tentaram fugir. Um deles foi abordado e detido.

O indivíduo confessou participação no crime e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por roubo qualificado. O veículo foi apreendido para perícia e posterior devolução ao proprietário.

ATOS OBCENOS

Um homem foi detido pela Polícia Ambiental, no sábado, em Catanduva, após ser flagrado fazendo atos obscenos dentro do Zoológico Municipal. A equipe policial foi acionada por uma testemunha que relatou ter presenciado cena imprópria no espaço público. O suspeito foi abordado, confessou a conduta criminosa e foi encaminhado ao Plantão Policial.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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