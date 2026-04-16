Homem armado com faca invade casa de idoso em Catanduva

Um idoso de 80 anos foi vítima de roubo em sua residência, em Catanduva, após ser surpreendido por um homem armado com faca na terça-feira, 14. Durante a ação, houve luta corporal e a vítima sofreu ferimentos na mão e no punho. Após o crime, o autor fugiu levando um telefone celular.

Equipes da Força Tática realizaram patrulhamento direcionado e localizaram o autor escondido em um imóvel abandonado. Com ele, foram encontrados a faca utilizada no crime e o celular. O homem foi preso em flagrante delito pelo crime de roubo e permaneceu à disposição da Justiça. O celular foi recuperado e devolvido à vítima.