Homem armado com faca invade casa de idoso em Catanduva
Foto: Divulgação/PM - Força Tática localizou suspeito com faca do crime e celular roubado
Durante a ação, houve luta corporal e a vítima sofreu ferimentos na mão e no punho
Por Da Reportagem Local | 16 de abril, 2026
Um idoso de 80 anos foi vítima de roubo em sua residência, em Catanduva, após ser surpreendido por um homem armado com faca na terça-feira, 14. Durante a ação, houve luta corporal e a vítima sofreu ferimentos na mão e no punho. Após o crime, o autor fugiu levando um telefone celular.
Equipes da Força Tática realizaram patrulhamento direcionado e localizaram o autor escondido em um imóvel abandonado. Com ele, foram encontrados a faca utilizada no crime e o celular. O homem foi preso em flagrante delito pelo crime de roubo e permaneceu à disposição da Justiça. O celular foi recuperado e devolvido à vítima.
Autor
Da Reportagem Local
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