Hoje tem tributo a Elvis Presley no palco da Praça da Matriz

A programação do Natal com Vida 2025 terá o espetáculo “O Retorno de um Rei – Tributo ao Elvis” nesta quarta-feira, 10, às 20h30, na Praça da Matriz. No show, o cantor Rafael Martins recria a trajetória musical do ícone do rock, com figurinos, microfones e instrumentos que remetem à cena cultural da década de 50, quando o astro viveu o auge de sua carreira.

No repertório, performances interativas e repletas de energia de canções como “Hound Dog”, “Blue Suede Shoes” e “Suspicious Minds” vão garantir a emoção do público. A apresentação é uma iniciativa do Sesc Catanduva, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Antes da atração, quem abre a agenda da noite é a banda Rua Babilônia, que sobe ao palco às 19h.

Além disso, as famílias poderão aproveitar os atrativos natalinos: a Casa do Papai Noel, na Praça da Matriz, funciona das 19h às 22h todos os dias. Na Praça da República, a máquina de neve faz a festa da criançada, diariamente, de meia em meia hora, na mesma faixa horária. Na data, ainda terá o Carro do Papai Noel passando pelo Eldorado, Pachá e Solo Sagrado II a partir das 19h.

BALANÇO

Cerca de 10 mil pessoas passaram pela Praça da Matriz na noite de abertura do Natal com Vida 2025, na sexta-feira, 5. A programação começou às 19h, com o show de Os Branquim, criando o clima festivo que tomou conta da praça. O ponto alto da noite veio às 21h10, quando Guilherme e Santiago subiram ao palco e encantaram o público com sucessos e carisma.