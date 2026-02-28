Hoje tem show de Kell Smith com músicas autorais e releituras da MPB

A cantora e compositora Kell Smith se apresenta no Sesc Catanduva nesta quinta-feira, às 20h, com show que dialoga com diferentes gerações por meio de repertório autoral marcado por temas como afeto, empatia, gentileza, inclusão, humanidade e representatividade.

Filha de missionários, nascida na capital paulista, a artista iniciou sua caminhada na música movida por propósito, antes mesmo de pensar em carreira. Ao longo dos anos, consolidou sua identidade artística a partir das vivências em diferentes regiões do Brasil, transformando experiências pessoais em composições.

No processo criativo de sua música, Kell Smith traz experiências pessoais profundas que ultrapassam o simples ato de criar canções, utilizando da sua arte para expressar e refletir sobre sua própria vivência como pessoa autista.

Ao abordar o tema em canções como “No Final Desse Filme”, ela articula melodias e letras que convidam à reflexão sobre identidade, presença e aceitação, transformando sua jornada de diagnóstico tardio em território de acolhimento e representatividade neurodivergente.

Essa sensibilidade musical não só molda a forma como ela escreve e interpreta suas canções, mas também fortalece um compromisso artístico com a inclusão, evidenciado no álbum-visual Latino-Americana, que incorpora acessibilidade e diversidade como parte essencial do seu manifesto criativo.

Ao longo de sua trajetória, Kell realizou parcerias com artistas como Padre Fábio de Melo, Paula Fernandes, Vitor Kley, Elza Soares e a dupla Chitãozinho & Xororó, ampliando ainda mais o alcance de sua música e da sua versatilidade e da sua potência vocal.

Na apresentação no Sesc Catanduva, Kell interpretará sucessos como “Era Uma Vez”, “Seja Gentil”, “Nossa Conversa” e “Girassol”, canções que somam centenas de milhões de visualizações e reproduções nas plataformas digitais. O show também evidencia sua forte relação com a música brasileira, trazendo releituras e homenagens a grandes nomes da MPB.

Os ingressos estão à venda por R$ 12 para Credencial Plena, R$ 20 a meia-entrada e R$ 40 a inteira diretamente na unidade do Sesc ou no site https://sescsp.org.br/catanduva.