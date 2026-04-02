História de superação leva atleta de Catanduva ao Mundial de Triathlon

A trajetória de superação, disciplina e propósito do triatleta Eduardo Maccario Soares, de 40 anos, morador de Catanduva, é daquelas que inspiram dentro e fora das competições. Nascido em Brasília e criado em Florianópolis, foi na capital catarinense que ele teve o primeiro contato com o triathlon – paixão que, mesmo após duas décadas de afastamento, jamais deixou de existir.

O triathlon é um esporte de resistência que combina três modalidades em sequência: natação, ciclismo e corrida. O atleta realiza as três etapas sem pausa, apenas com transições rápidas entre cada uma delas, o que exige preparo físico, estratégia e muita disciplina.

O sonho de se tornar um atleta de Ironman (que fazem as competições de longa duração, considerado um dos maiores desafios do esporte) permaneceu vivo durante todos esses anos. E foi justamente esse desejo que motivou seu retorno ao esporte, já com mais. Há cerca de 3 anos, Eduardo se mudou para Catanduva, retomou os treinos e começou nova fase da vida esportiva.

O ponto de virada veio em junho de 2025, quando completou seu primeiro Ironman em Florianópolis – cenário simbólico onde, anos antes, assistia à prova apenas como espectador. “Mais do que uma conquista esportiva, aquele momento representou a realização de um objetivo de vida”, comenta o atleta.

Determinando a dar ainda mais significado à sua jornada, Eduardo completou três provas marcantes: o Ironman 70.3 de Brasília, conectando-se às suas origens; o Ironman full de Florianópolis, onde tudo começou; e o 70.3 de São Paulo, representando sua atual casa. A sequência de resultados expressivos o colocou entre os 7% melhores atletas do mundo em sua categoria, garantindo o reconhecimento internacional com o AWA Silver.

Vivendo o melhor momento da carreira, o triatleta alcançou títulos importantes, como o de campeão paulista e a liderança do ranking brasileiro em sua categoria. O desempenho de alto nível rendeu a convocação pela Confederação Brasileira de Triathlon para representar o país no Campeonato Mundial de Triathlon, que será disputado em Abu Dhabi, no dia 22 de novembro — uma conquista reservada a poucos, com apenas duas vagas por categoria.

Com apoio do Clube de Tênis, mas sem patrocinadores, Eduardo treina diariamente com o técnico André Montibeler e enfrenta o desafio de viabilizar sua participação na competição internacional. Mesmo com a inscrição garantida, os custos da viagem exigem apoio para que ele possa levar o sonho adiante. Os empresários interessados podem entrar em contato pelo 17 99148-6774.