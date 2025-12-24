Hemocentro faz apelo para reposição de sangue O- e A

O Hemocentro de Rio Preto e Hemonúcleo de Catanduva operam atualmente em níveis muito abaixo da margem de segurança dos estoques de sangue. A escassez atinge principalmente os tipos sanguíneos O negativo (O-) e A negativo (A-), o que pode comprometer o atendimento de urgências, emergências e cirurgias agendadas em toda a região.

O balanço, que consolida os dados do Hemocentro de Rio Preto e do Hemonúcleo de Catanduva, mostra um cenário alarmante para o tipo A-, que contava com apenas 26 bolsas disponíveis na terça-feira, 23, quando o ideal seria manter ao menos 79 unidades.

A situação do tipo O- também exige atenção imediata. Considerado o "doador universal" e essencial em situações de vida ou morte, quando não há tempo para realizar a tipagem sanguínea do paciente, o tipo O- possuía apenas 73 bolsas em estoque, na contagem feita na terça-feira, frente às 116 necessárias para o equilíbrio operacional.

Por serem tipos sanguíneos com menor incidência na população, a manutenção desses estoques depende diretamente da proatividade e da solidariedade dos doadores frequentes e de novos voluntários.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis), pesar no mínimo 50 kg, estar em boas condições de saúde e sem sintomas gripais nos últimos 7 dias, apresentar documento oficial com foto e não estar em jejum, evitando apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.

ATENDIMENTO

As doações podem ser feitas no Hemocentro de Rio Preto, na av. Jamil Feres Kfouri, nº 80 (ao lado do Hospital de Base), diariamente, das 7h às 13h. Já o Hemonúcleo de Catanduva funciona de quarta a domingo, das 7h às 13h, na rua 13 de Maio, nº 974, no Centro. Neste final de ano, não haverá atendimento apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.