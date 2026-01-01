Helena e Miguel são os nomes preferidos pelo 4º ano seguido

Entre os preferidos dos catanduvenses ainda aparecem Cecília, Alice, Laura, Arthur, Heitor e Bernardo

Pelo quarto ano consecutivo, Helena e Miguel são os nomes mais registrados entre meninas e meninos, em Catanduva. Em 2025, a cidade ganhou 40 Helenas e 30 Miguéis. Na lista de favoritos ainda aparecem Cecília, com 38 registros, Alice, com 37, e Laura, com 30, no ranking feminino, e Arthur, com 27 escolhas, Heitor, com 25, e Bernardo, também com 25, no masculino.

Helena e Miguel são os nomes preferidos em Catanduva desde 2022, com Helena no topo da lista em 2022, 2023 e 2025, invertendo as posições no ano passado. Em 2025, Helena foi o mais registrado pelo 2º ano consecutivo no ranking nacional, com 28.271 escolhas das famílias.

Esse feito das Helenas consolida trajetória de popularização de um nome que já foi preferência nacional nos anos 1950. Há dez anos, Helena ocupava a 45ª posição nacional e sequer aparecia entre os 50 mais registrados no município. Em 2017, passou para 21ª no país e 11ª na cidade.

Entre as meninas, Helena passou a ocupar a liderança da preferência nacional em 2020, posição mantida todos os anos seguintes, à exceção de 2022, quando foi superado por Maria Alice.

Em Catanduva, a primeira liderança foi em 2018, duelando com Alice nos anos posteriores, que foi o nome favorito para as meninas em 2019 e 2021. Helena enfim assumiu a posição mais alta a partir de 2022. Desde o ressurgimento no ranking, em 2016, já são 274 Helenas na cidade.

Todos os dados desta reportagem fazem parte de levantamento feito por O Regional com base no Portal da Transparência do Registro Civil da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que representa os cartórios de registro civil do país.

MOTIVAÇÕES

O presidente da Arpen-Brasil, Devanir Garcia, considera que as escolhas de nomes refletem não apenas preferências individuais, “mas também tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras”.

Ao destacar a presença no ranking de nomes curtos e de fácil pronúncia no ranking nacional e também entre as preferências das famílias catanduvenses, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maitê, a Arpen aponta busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global.

“A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, completa.