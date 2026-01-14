HCC destaca a importância da alimentação saudável durante tratamento

As projeções para os casos de câncer no mundo todo não são otimistas. De acordo com dados mais recentes da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), órgão vinculado à Organização Mundial da Saúde (OMS), a estimativa é de que até 2050 ocorram cerca de 35 milhões de novos casos da doença, aumento de 77% em relação a 2022. No Brasil, o cenário é ainda mais preocupante. A previsão aponta para um crescimento de 83,5%, o que pode resultar no registro de 1,15 milhão de novos casos de câncer em pouco mais de duas décadas.

Diante desse panorama, a atenção se volta não apenas para a prevenção e o diagnóstico precoce, mas também para quem já enfrenta a doença. A recuperação envolve abordagem integral, com suporte multiprofissional e a adoção de hábitos de vida saudáveis.

A nutricionista do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), Bianca Stanquevis, reforça que a alimentação adequada é parte essencial do cuidado oncológico e atua diretamente na recuperação e na diminuição dos efeitos colaterais. “Uma nutrição adequada auxilia na preservação da massa muscular, no fortalecimento da imunidade e na diminuição de sintomas que podem surgir após sessões de quimioterapia, como fadiga, náuseas e perda de peso. Esses fatores interferem diretamente na qualidade de vida e na resposta ao tratamento”, explica.

Bianca também alerta para os alimentos que devem ser evitados. Segundo ela, produtos ultraprocessados, ricos em açúcar, gorduras saturadas e sódio, além de alimentos crus ou mal higienizados podem comprometer a saúde do paciente.

“O ideal é priorizar alimentos naturais, bem preparados e adequados às necessidades individuais de cada pessoa, como frutas, legumes e verduras cozidos, grãos integrais, proteínas magras, como carnes, ovos e peixes, e uma hidratação adequada”, orienta.

Outro ponto destacado pela nutricionista é a higienização rigorosa de tudo o que o paciente consome. “A agressividade dos tratamentos oncológicos pode provocar queda da imunidade, tornando o organismo mais suscetível a infecções. Por isso, alimentos mal lavados ou armazenados de forma inadequada representam riscos à saúde e podem favorecer infecções alimentares”, lembra.

Referência regional em tratamento oncológico humanizado, o Hospital de Câncer de Catanduva disponibiliza guia nutricional voltado a pacientes em tratamento, que pode ser acessado no endereço abracehcc.com.br/pacientes/nutricao.