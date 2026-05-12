Hackathon reúne estudantes para criar soluções na educação e saúde

Em um cenário onde tecnologia, educação e saúde avançam de forma acelerada, iniciativas colaborativas como hackathons têm se consolidado como motores de inovação. Mais do que competições, esses encontros funcionam como verdadeiros laboratórios de ideias, capazes de transformar conhecimento em soluções práticas com impacto direto na sociedade, especialmente em áreas estratégicas como a formação acadêmica e o cuidado com a saúde.

É nesse contexto que a Faculdade de Medicina Faceres promove, nos dias 16 e 17 de maio, o Faceres Arena Eduthec – Hackathon de Inovação em Educação e Tecnologia, evento que reunirá estudantes de diferentes áreas para criar ferramentas voltadas ao acompanhamento do desenvolvimento acadêmico. As atividades serão das 9h às 18h, no sábado, e 9h às 12h, no domingo.

O hackathon reunirá alunos de tecnologia, pedagogia e medicina de instituições de ensino de São José do Rio Preto, com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras que permitam aos estudantes monitorar sua evolução ao longo do curso, comparar seu desempenho com a média da turma e identificar oportunidades de melhoria.

Segundo o professor Araré Carvalho, mentor do evento, a proposta é estimular a criação de plataformas interativas, aplicativos e sistemas inteligentes que promovam uma aprendizagem mais personalizada e eficiente, alinhada às demandas contemporâneas da educação e às transformações constantes da área da saúde.

“Ao longo do hackathon, os projetos passarão por avaliações contínuas e receberão feedbacks para aprimoramento. No domingo, as equipes apresentarão suas soluções em um pitch final para uma comissão julgadora. As três melhores propostas serão premiadas com valores em dinheiro, e o time vencedor ainda terá a oportunidade de incubar seu projeto na Faceres, ampliando o potencial de impacto da iniciativa”, explica Araré.

Para Felipe Pacca, professor e idealizador do evento, os participantes serão desafiados a desenvolver soluções tecnológicas que permitam aos alunos acompanhar sua evolução no curso, comparando seu desempenho com a média da turma e com as expectativas para cada estágio acadêmico. Para isso, será necessário criar plataformas interativas, aplicativos ou sistemas que ajudem os estudantes a visualizar seu progresso e identificar pontos de melhoria.

“Mais do que uma maratona de programação, o evento se posiciona como um espaço de aprendizado intensivo, troca de experiências e construção coletiva. Durante dois dias, equipes multidisciplinares trabalharão de forma colaborativa, contando com o apoio de mentores especializados em tecnologia, educação e inovação”, afirma Felipe Pacca.