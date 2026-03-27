Habitar recebe milhares de pessoas e abre caminho para novos negócios

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Coordenadoria de Habitação, celebra o sucesso da Habitar – 1ª Feira Habitacional do município, realizada nos dias 24 e 25 de março, na Estação Cultura. Ao longo dos dois dias de evento, milhares de pessoas passaram pela feira, movimentando os estandes e demonstrando forte interesse pelas oportunidades apresentadas.

“O resultado foi um ambiente dinâmico, com grande circulação de público e abertura de caminhos concretos para futuras negociações no setor imobiliário”, analisou a prefeitura.

Entre os resultados da feira estão as possibilidades reais de negócios aos empresários, com geração de contatos e encaminhamentos para futuras negociações; as dúvidas sanadas, com destaque para o grande volume de atendimentos nos cartórios, na OAB e no estande da CDHU; e os direcionamentos feitos para serviços, atendimentos e soluções específicas para cada caso.

Durante o evento, o público pôde buscar informações sobre compra de imóveis, financiamento habitacional, regularização documental e programas como o Minha Casa Minha Vida, além de ter acesso a atendimentos diretos com empresas, instituições financeiras e órgãos públicos.

A feira também se destacou pela presença do caminhão da Caixa Econômica Federal, que realizou atendimentos voltados à renegociação de dívidas e simulações de financiamento imobiliário, facilitando o acesso da população às informações. O caminhão segue no local até esta sexta, dia 27 de março, com atendimento à população das 10 às 15 horas.