Guto Molinari é campeão no Rio Summer International Open de Jiu-Jitsu

O atleta catanduvense Augusto de Souza Molinari, de 10 anos de idade, conquistou o título de campeão no Campeonato Rio Summer International Open, pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF), no último domingo, 11, no Rio de Janeiro. Residindo com a família em Sorocaba, ele representa a academia Bareia Jiu-Jitsu.

Foi sua estreia na faixa amarela, na categoria até 33,2 kg, uma acima da que ele competia até então. Para chegar ao lugar mais alto do pódio, Guto Molinari conseguiu duas vitórias diante de adversários fortes e maiores do que ele. “Foram duas lutas desafiadoras”, avaliou.

No ano passado, Guto foi campeão brasileiro de jiu-jitsu na categoria Infantil 1 até 30,2 Kg, em sua quarta participação na competição nacional. Também conquistou o título no Europeu Kids, após competir em Roma, na Itália, na categoria Júnior 1, faixa cinza, até 30,2 kg.

Ao todo, são mais de 50 medalhas e uma lista de títulos que impressiona: sete vezes campeão Open IBJJF, cinco vezes campeão Internacional Kids, campeão Brasileiro, Sul-Americano, Paulista, campeão Brasileiro No-Gi (sem quimono) —título inédito no Brasil, na primeira edição nacional da competição —, além de campeão do ADCC e terceiro lugar no Pan Kids, nos Estados Unidos.

O catanduvense é o número 1 do mundo na categoria infantil 1 da IBJJF, com trajetória marcada por disciplina e paixão pelo esporte. Para manter-se no topo, tem rotina de atleta profissional, dividindo seu tempo entre a escola e intensa rotina de treinos de dois a três períodos diários.

PRÓXIMOS

Em fevereiro, Guto Molinari disputará o Campeonato Sul-Americano Kids, no Rio de Janeiro, e no mês de abril voltará a competir no Europeu Kids, que será em Dublin, na Irlanda.