Guri oferece quase 1.900 vagas na região e abre matrículas

Arte, cultura, cidadania e desenvolvimento humano. O Guri é o programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, que engloba tudo isso. Em 30 anos de história, já transformou a vida de mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens em todo o estado. Muitas famílias e comunidades também foram beneficiadas.

A partir de 9 de fevereiro, estão abertas as matrículas 2026. Ao todo, são mais de 120 mil vagas para os cursos gratuitos de música, distribuídas nos 634 polos de ensino espalhados pela capital, região metropolitana, interior e litoral do estado. Um crescimento de 20% comparado com o ano passado e de 59% em relação à 2022, quando eram 398 polos. Em quatro anos, o Guri aumentou em 74% o número de vagas.

Na região de Catanduva, são 1.882 vagas disponíveis, com polos tradicionais em Pindorama, Ibirá, Novo Horizonte e Urupês, além de polos do Guri nas Escolas Municipais em Catanduva, Olímpia, Palmares Paulista, Santa Adélia e Tabapuã, onde é oferecida a prática musical.

O Guri é a porta de entrada para quem quer aprender a cantar e tocar um instrumento, e quem está interessado em iniciar os estudos, a hora é agora. Não exige ter conhecimento musical prévio e nem o instrumento em casa. No Guri, os alunos têm todo o suporte em sala de aula. E o que é melhor, não paga nada para se matricular e nem para estudar. É tudo gratuito.

As aulas já começam em fevereiro, mas as inscrições podem ser feitas até 13 de março. Basta comparecer a um polo de ensino com os documentos pessoais do estudante e do responsável, escolher o curso e se matricular. Para executar suas atividades, o GURI conta com o apoio e a parceria de empresas e pessoas que acreditam no poder transformador da arte e da cultura.

AMPLIAÇÃO

A reestruturação estratégica da rede de polos abertos proporcionará, a partir deste ano, educação musical a mais jovens de todas as regiões do Estado. A nova organização dos polos em quatro modalidades, denominados Harmonia, Polifonia, Acordes e Melodia, visa aprimorar o atendimento e oferecer uma experiência artística completa aos estudantes.

BOX

POLOS NA REGIÃO DE CATANDUVA

- Polo Melodia Ibirá - 156 vagas em 4 cursos: Iniciação Musical para Adultos, Iniciação Musical para Crianças, Percussão e Violão.

- Polo Melodia Novo Horizonte - 212 vagas em 6 cursos: Iniciação Musical para Adultos, Iniciação Musical para Crianças, Madeiras, Metais, Percussão e Canto (Modular).

- Polo Melodia Pindorama - 281 vagas em 5 cursos: Iniciação Musical para Adultos, Iniciação Musical para Crianças, Musicalização Infantil, Percussão e Violão.

- Polo Melodia Urupês - 413 vagas em 8 cursos: Iniciação Musical para Adultos, Musicalização Infantil, Percussão, Teclado, Violão, Violino, Violino/Viola e Violoncelo/Contrabaixo Acústico.

- Polos Guri nas Escolas Municipais: Maria Aparecida Azarite e Projeto ABC do Saber (Catanduva); Dr. Eloi Lopes Ferraz (Olímpia); Aristides Portugal Bernardes (Palmares Paulista); Giuseppe Formigoni (Santa Adélia); e João Baptista Spinola de Mello (Tabapuã).