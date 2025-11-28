Guns N’ Roses em Rio Preto: veja como comprar ingressos

O Guns N’ Roses divulgou nesta quinta-feira, 27, as informações sobre a venda de ingressos para a nova etapa da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” no Brasil. Além da participação no Monsters of Rock, no dia 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo, a banda confirmou oito shows solo no país em abril de 2026.

As apresentações serão em Porto Alegre/RS, no dia 1º de abril; em São José do Rio Preto, no dia 7; no Rio de Janeiro/RJ, no dia 10; em Cariacica/ES, no dia 12; em Salvador/BA, no dia 15; em Fortaleza/CE, no dia 18; em São Luís/MA, no dia 21; e em Belém/PA, no dia 25.

Com Axl Rose, Slash e Duff McKagan em plena forma, o Guns N’ Roses retorna ao Brasil com repertório repleto de hinos atemporais — como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain — em uma performance explosiva que promete repetir — e superar — a energia que conquistou o público brasileiro.

Para o show no Recinto de Exposições de São José do Rio Preto, a pré-venda de ingressos exclusiva para o fã-clube, com duração de 24h, começará no dia 30 de novembro, domingo, às 10h, pelo site Meu Bilhete (meubilhete.com.br). Já a venda para o público em geral começará na segunda-feira, dia 1º de dezembro, às 10h, no mesmo portal e na bilheteria física.

A bilheteria oficial ficará na rua Daniel Antônio de Freitas, 115, no Distrito industrial, com atendimento de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Tanto no site quanto no local, será possível pagar com pix e cartões de diversas bandeiras, com possibilidade de parcelamento em até 3x sem juros ou de 4x até 12x com juros de 2%.

Na Pista, a inteira custará R$ 750, a meia-entrada R$ 375 e o ingresso social R$ 450. Na Pista Premium, a inteira custará R$ 950, a meia R$ 475 e o social R$ 570. Já o camarote Open (Cerveja, Água, Refrigerante) tem valor de R$ 1.200. No dia do show, em 7 de abril de 2026, terça-feira, os portões do Recinto de Exposições vão abrir às 16h para o show programado para as 21h.