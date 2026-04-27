Guarda Municipal prende homem após assalto e direção perigosa

Um homem de 21 anos, morador de Pindorama, foi detido em Catanduva após uma sequência de eventos que começou com uma tentativa de assalto, passou por uma abordagem por direção perigosa e terminou com a prisão pelo primeiro crime.

Na manhã de sábado, 25, o suspeito entrou em uma loja no Parque Flamingo usando capacete e, com a mão na cintura, simulou estar armado. Ele anunciou o assalto e ameaçou atirar em duas mulheres que trabalham no estabelecimento. A loja havia aberto há pouco tempo e não possuía dinheiro no caixa, o que fez com que o indivíduo fugisse sem levar nada.

Após a tentativa de roubo, o suspeito saiu em sua motocicleta, realizando manobras perigosas pelas ruas. O que ele não esperava era que, ao passar pelo bairro Pedro Nechar, cruzaria com uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), que, por meio da Patrulha Ambiental, estava em deslocamento entre ocorrências.

Diante da direção perigosa, a equipe realizou a abordagem e, com atenção aos detalhes e agilidade na análise da ocorrência, conseguiu associar o condutor à tentativa de assalto registrada momentos antes, a partir das características das vestimentas e do capacete utilizados.



O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais.