Guarda Municipal faz alerta após casos de embriaguez ao volante

Durante o último fim de semana, foram registrados três flagrantes de embriaguez ao volante em Catanduva. Em nenhum dos casos houve prisão em flagrante, porém os condutores responderão criminalmente, além de sofrerem todas as penalidades administrativas previstas em lei, como suspensão da CNH e multa que ultrapassa R$ 3 mil.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), um dos flagrantes ocorreu em uma via de grande fluxo, na região do Aeroporto, o que reforça o risco que esse tipo de infração representa não apenas para o condutor, mas para toda a população.

“Com a proximidade das festas de fim de ano, o alerta se intensifica: álcool e direção não combinam. A orientação é clara: se beber, não dirija. Opte por transporte alternativo e ajude a preservar vidas”, orienta a GCM, em nota.

A Guarda Civil Municipal seguirá presente nas ruas, com ações de fiscalização e orientação, atuando de forma preventiva para garantir a segurança no trânsito durante este período de maior movimento.

Policiais apreendem adolescente em Pindorama

Policiais do 30° Batalhão de Polícia Militar do Interior, de Catanduva, apreenderam um adolescente por tráfico de drogas em Pindorama, na madrugada desta segunda, 22. Durante patrulhamento, a equipe recebeu denúncia sobre possível tráfico de drogas em via pública.

No local, um indivíduo foi abordado, sendo localizados dois tabletes de substância semelhante à maconha, uma porção adicional da mesma droga, uma balança de precisão e um celular. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e o infrator permaneceu à disposição da Justiça.

PM localiza entorpecentes em residência

Durante patrulhamento tático no sábado, 20, equipe da Polícia Militar recebeu informações sobre uma residência utilizada para armazenamento de entorpecentes, em Catanduva. No local, a moradora autorizou a entrada dos policiais, que localizaram duas mudas de planta semelhante à maconha, dois tabletes e quatro porções da droga, além de materiais utilizados para embalo. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes.