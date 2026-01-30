Guarda Municipal detém veículo suspeito e localiza drogas com menores

Durante patrulhamento pela av. José N. Machado, equipe da Guarda Civil Municipal avistou um veículo Fiat Uno, cor branca, com as luzes apagadas e o vidro lateral quebrado. Diante das circunstâncias suspeitas, foi realizada a abordagem para averiguação.

No interior do veículo encontravam-se dois indivíduos, sendo o condutor de 17 anos e o passageiro de 15 anos. Durante a revista veicular, foi localizada uma garrafa de água contendo 10 porções de substância branca, aparentando ser cocaína.

Ao serem questionados, os envolvidos informaram que estavam realizando a entrega da droga e que receberiam a quantia de R$ 1.500 por semana para efetuar o transporte do entorpecente.

EM ITAJOBI

Policiais militares prenderam dois homens pelo crime de tráfico de drogas, na cidade de Itajobi. Durante a ação, foram apreendidas 49 porções de crack e dinheiro. Os indivíduos foram autuados em flagrante delito e permaneceram à disposição da Justiça.

EM URUPÊS

Durante patrulhamento em Urupês, policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir, sendo alcançado e contido. Na busca pessoal, foram localizadas 13 porções de cocaína. O homem foi preso em flagrante.