Grupo de Mães TEApoio se transformará em associação

O Grupo de Mães TEApoio, idealizado e conduzido por Cláudia Vaz de Lima, consolidou-se ao longo dos anos como rede de apoio para mães de crianças com autismo. Desde 2019, o grupo defende os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), acolhendo famílias, orientando a comunidade e conscientizando sobre inclusão e respeito.

“Nossa missão tem se pautado pela seriedade, compromisso social e busca contínua por políticas públicas eficazes, bem como pela adequação de espaços às necessidades específicas da pessoa autista. Essa trajetória, construída com coragem, diálogo e afeto, nos trouxe até um marco histórico para o nosso movimento”, enaltece a líder do grupo, Claúdia Vaz de Lima.

Segundo ela, ao se tornar oficialmente a Associação Grupo de Mães TEApoio, o trabalho poderá se fortalecer institucionalmente, ampliando sua atuação e alcançando ainda mais famílias que precisam de apoio e informação. A cerimônia que marcará esse avanço será no dia 27 de novembro, às 19h, na sede do Sincomercio Catanduva, na av. Benedito Zancaner, 720.

Além de Cláudia, caminham juntas nessa realização Roseli Batista de Lima, Camila Fabiano de Almeida, Brenda Fernanda Almagro, Karolyne Nicole Miguel, Monise Caroline Veronezzi, Alessandra de Brito Guilherme, Maísa Mara Gonçalves e Luma de Oliveira Morasca — mulheres que dedicam suas vozes, seu tempo e sua força a uma causa que transforma realidades.