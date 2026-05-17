Grupo de Emagrecimento ‘Vigilantes do Peso’ envolve equipes da FPA

Teve início em abril o Grupo de Emagrecimento “Vigilantes do Peso”, ação voltada aos colaboradores das unidades da Fundação Padre Albino, promovida em parceria entre o setor de Medicina do Trabalho, GAT - Grupo de Apoio ao Trabalhador da FPA e a Medicina Preventiva do Padre Albino Saúde.

A iniciativa surgiu a partir das informações coletadas no Perfil Epidemiológico, ferramenta aplicada anualmente pela Medicina do Trabalho da Fundação com o objetivo de compreender as necessidades, condições de saúde e particularidades de cada colaborador.

A primeira unidade a participar do programa de bem-estar é o AME Catanduva. “A adesão dos funcionários ao preenchimento deste instrumento foi essencial para que a ação pudesse ser planejada e executada de forma assertiva, reforçando a importância da participação de todos sempre que solicitado”, explica a assistente social do GAT, Taíza Turin.

Os encontros acontecem quinzenalmente nas dependências do AME e são conduzidos por nutricionista e psicóloga, que trabalham de forma integrada aspectos relacionados à alimentação, comportamento, autoestima, motivação e hábitos saudáveis.

Para a enfermeira coordenadora da Medicina do Trabalho, Ketherine Felice, a proposta do grupo é fortalecer o cuidado com a saúde dos colaboradores, incentivando mudanças possíveis e sustentáveis na rotina, sempre com acompanhamento profissional e apoio coletivo.

“Mais do que programa voltado à perda de peso, o “Vigilantes do Peso” foi pensado como espaço de acolhimento, incentivo e motivação, proporcionando aos participantes o início de jornada em busca de mais saúde, qualidade de vida e bem-estar”, ressalta a enfermeira.