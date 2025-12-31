Geral
Grupo de amigos de Elisiário entrega 700 litros de leite ao HCC
Foto: Divulgação/FPA - Voluntários estiveram ontem no HCC para entregar os mantimentos
Segundo Igor Gerolli, iniciativa foi motivada por atendimento exemplar a um familiar
Por Da Reportagem Local | 31 de dezembro, 2025

Um grupo de amigos da cidade de Elisiário realizou nesta segunda-feira, 29 de dezembro, doação de cerca de 700 litros de leite ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). Os voluntários foram recebidos pelo gerente do setor de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino, Júlio Cesar Luiz, e por Lígia Benites, da área de Relações Institucionais.

Para Igor Gerolli, integrante da iniciativa voluntária que esteve na unidade para realizar a entrega dos alimentos, a ação representa, sobretudo, um gesto de gratidão. “Recentemente, um familiar meu foi atendido pelo HCC e recebeu um acolhimento exemplar. Essa doação é uma forma de agradecer pelo tratamento e, ao mesmo tempo, contribuir para ajudar outras pessoas que também estão passando por esse processo”, destaca.

Agora, os alimentos recebidos passaram por uma triagem e, posteriormente, serão encaminhados ao serviço de nutrição da instituição, onde serão utilizados na alimentação de pacientes em tratamento, contribuindo para o fortalecimento nutricional durante esse período tão delicado.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Guilherme Gandini | 22 de janeiro de 2026
Doenças respiratórias causaram mais de 60 mortes em 2025
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 22 de janeiro de 2026
Energia desviada na região abasteceria mais de 8.200 famílias por 1 mês
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 22 de janeiro de 2026
Cursos de graduação da UFSCar de Rio Preto têm acesso pelo Sisu
Leia mais