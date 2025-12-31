Grupo de amigos de Elisiário entrega 700 litros de leite ao HCC

Um grupo de amigos da cidade de Elisiário realizou nesta segunda-feira, 29 de dezembro, doação de cerca de 700 litros de leite ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). Os voluntários foram recebidos pelo gerente do setor de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino, Júlio Cesar Luiz, e por Lígia Benites, da área de Relações Institucionais.

Para Igor Gerolli, integrante da iniciativa voluntária que esteve na unidade para realizar a entrega dos alimentos, a ação representa, sobretudo, um gesto de gratidão. “Recentemente, um familiar meu foi atendido pelo HCC e recebeu um acolhimento exemplar. Essa doação é uma forma de agradecer pelo tratamento e, ao mesmo tempo, contribuir para ajudar outras pessoas que também estão passando por esse processo”, destaca.

Agora, os alimentos recebidos passaram por uma triagem e, posteriormente, serão encaminhados ao serviço de nutrição da instituição, onde serão utilizados na alimentação de pacientes em tratamento, contribuindo para o fortalecimento nutricional durante esse período tão delicado.