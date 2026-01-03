Grupo da Melhor Idade de Marapoama promove Noite de Flashback

O Grupo da Melhor Idade de Marapoama realizará a Noite de Flashback no dia 9 de janeiro, a partir das 20h. O evento, que levará o público a uma viagem pelas décadas de 70 e 80, será realizado no Centro Comunitário, localizado na rua São João, 195, no centro.

A festa terá animação musical da cantora Bruna Izi, que vai apresentar repertório repleto de clássicos que marcaram época. A rio-pretense tem mais de 20 anos de carreira e já integrou grandes bandas de São Paulo, destacando-se pela versatilidade.

Os ingressos custam R$ 10 e podem ser adquiridos na entrada do evento ou no órgão gestor. Para quem deseja maior comodidade, mesas com quatro lugares serão disponibilizadas pelo valor de R$ 80, com direito a um delicioso aperitivo.

O evento, organizado pelo Grupo da Melhor Idade com o apoio da Prefeitura de Marapoama e da Câmara Municipal, contará ainda com decoração temática e iluminação inspirada em bailes retrô, tudo para encantar o público.