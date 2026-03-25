Grêmio Novorizontino inaugura novo Centro de Treinamentos Gino de Biasi

O Grêmio Novorizontino inaugurou oficialmente na manhã de domingo, 22, com a presença de autoridades, o Centro de Treinamentos Gino de Biasi, sua nova estrutura de trabalho para o futebol profissional, implementado com qualidade, modernidade e tecnologia de ponta, para seguir seu caminho de ascensão no futebol brasileiro.

Estiveram presentes o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, Coronel Helena Reis, o prefeito de Novo Horizonte, Fabiano Belentani, além de vereadores e representantes das Polícia Militar e Civil.

O diretor-presidente do Tigre, Genilson da Rocha Santos, e os investidores da SAF, Roberto Biasi, Jorginho Biasi e Sandro Cabrera, apresentaram o novo CT, que leva o nome do grande patrono da família Biasi, e falaram da satisfação de ver mais essa parte do projeto entregue.

Iniciado em 2023, o novo Centro de Treinamentos do Grêmio Novorizontino teve a sua primeira parte finalizada em outubro de 2024, com a entrega dos campos de treinamento. O Campo 1 com dimensões oficiais de 105 metros de comprimento por 68 metros de largura, o Campo 2 com 80 metros de comprimento por 53 de largura, além de um espaço com uma pequena arquibancada edificada com sanitários e uma copa, e um espaço para trabalho exclusivo com goleiros e atletas em transição é de 700 metros quadrados. Todos com gramado do tipo Bermuda Celebration, de alta qualidade, cercado e paramentado com traves fixas e móveis, telas de proteção e alambrado.

Agora, o clube entrega a estrutura completa com cerca de 1000 metros quadrados de área construída, com vestiários para atletas e comissão técnica, área molhada com piscina, sauna, banheiras de hidromassagem, além de chuveiros e sanitários, salas de fisiologia, fisioterapia e um espaço multiuso, onde os atletas fazem sua alimentação pré-treino e viagens, além de utilizarem como auditória para sessões de vídeo e atendimento à imprensa no dia-dia.

Essa estrutura já começou a ser utilizada pela equipe Aurinegra em setembro de 2025. Agora receberá melhorias para a temporada, como a construção de lavanderia e salas administrativas.

O Centro de Treinamentos Gino de Biasi homenageia o patrono da família Biasi, desbravador da região, que iniciou toda a trajetória de lutas e conquistas da família Biasi em Novo Horizonte. O novo CT está localizado em uma área de 22 mil metros quadrados, às margens da rodovia Cezário José de Castilho (SP 321), que liga Novo Horizonte a Catanduva.

Possui entrada lateral de serviço pela marginal Elisário Sardella e entrada principal pela Rua Henrique Thomitão Cardoso. O projeto ainda prevê a terceira etapa, com a construção de um Hotel para abrigar os jogadores do Tigre em pré-temporadas e concentrações.

O avanço estrutural pretendido pelo Grêmio Novorizontino, vice-campeão paulista de 2026, tem como objetivo dar maior excelência de trabalho aos atletas e profissionais envolvidos no processo de preparação e recuperação dos atletas, visando aos desafios do time entre os grandes do país.